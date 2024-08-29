مشاهد مخيفة للحظات انهيار سد أربعات في السودان الذي تلاه فيضانات مدمرةالشرق الأوسطنشر الخميس، 29 اغسطس / آب 2024يظهر هذا الفيديو مشاهد مخيفة للحظات الأولى بعد انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر بالسودان الذي تلاه فيضانات مدمرة خلّفت عشرات القتلى ومئات المفقودين. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الانهيار وقع بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار السد.وأيضًا..اجتاحت قُرى بأكملها.. مقتل عشرات الأشخاص ومئات المفقودين في فيضانات السودانفيضانات مدمرة تقتل العشرات بينما يصارع السودان الحرب أهليةقراءة المزيدالسودانكوارثكوارث طبيعية