يظهر هذا الفيديو مشاهد مخيفة للحظات الأولى بعد انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر بالسودان الذي تلاه فيضانات مدمرة خلّفت عشرات القتلى ومئات المفقودين. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الانهيار وقع بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار السد.

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