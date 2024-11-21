أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

(CNN) -- قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل جوهري" قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستناقش "الخطوات التالية" مع شركاء مثل إسرائيل.

وقال المتحدث: "ترفض الولايات المتحدة بشكل جوهري قرار المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين. ولا نزال نشعر بالقلق العميق إزاء اندفاع المدعي العام إلى إصدار أوامر الاعتقال والأخطاء العملياتية المثيرة للقلق التي أدت إلى هذا القرار".

وأردف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قائلا: "لقد كانت الولايات المتحدة واضحة في أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذه المسألة".

وتابع المتحدث: "نحن نناقش الخطوات التالية مع شركائنا، بمن فيهم إسرائيل".