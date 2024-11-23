دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل "تعزيرا" بحق مواطن في منطقة مكة المكرمة، بعد ثبوت إدانته بالاعتداء على أطفال جنسيا بالقوة، بحسب بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم (عبدالله بن محمد بن عبدالله الشهري)، سعودي الجنسية، على الاعتداء الجنسي على أطفال بالقوة".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولأن ما أقدم عليه من ضروب السعي في الأرض فسادًا، فقد تم الحُكم عليه بقتله (تعزيرًا)، وهو المتفق مع ما أُدين به من جرائم خطيرة، ويتحقق معه المقصود من العقوبات وحفظ الأمن وحماية المجتمع، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل (تعزيرًا) بالجاني (عبدالله بن محمد بن عبدالله الشهري)، سعودي الجنسية، السبت، بتاريخ 21/ 5/ 1446 هجرية، الموافق 23/ 11/ 2024 ميلادية بمنطقة مكة المكرمة"، حسبما أورد البيان.

وختم البيان قائلا: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم وحقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تُسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".