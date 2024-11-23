السعودية.. الداخلية تعلن إعدام امرأة "تعزيرا" وتكشف عن اسمها وجريمتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل "تعزيرا" بحق متهمة تحمل جنسية نيجيريا في منطقة المدينة المنورة، بعد ثبوت إدانتها بتهريب الكوكايين المخدر إلى المملكة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدمت (شاكيرات علايدي جيوا)، نيجيرية الجنسية، على تهريب الكوكايين المخدر إلى المملكة".

وأضافت الوزارة: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب الجريمة، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقها حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليها وقتلها (تعزيرًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (تعزيرًا) بالجانية (شاكيرات علايدي جيوا)، نيجيرية الجنسية، السبت، بتاريخ 21/ 5/ 1446 هجرية، الموافق 23/ 11/ 2024 ميلادية بمنطقة المدينة المنورة"، بحسب البيان.