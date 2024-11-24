دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الأحد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ستبقى دار الأمان وواحة الاستقرار ومجتمع التسامح والتعايش، وذلك بعد مقتل إسرائيلي والعثور على جثته في الدولة، وسط تفاعل.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بحزم وعزم قيادتها وشعبها، ستبقى الإمارات دار الأمان وواحة الاستقرار ومجتمع التسامح والتعايش ومنارة التطور والعزة والرفعة".

وتابع أنور قرقاش قائلا: "الإمارات آمنة بحكمة القيادة ووعي شعبها والمقيمين فيها".

وأثار منشور أنور قرقاش تفاعلا بين متابعين، وجاءت أبرز ردودهم وتعليقاتهم كالتالي:

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أعلن، الأحد، في بيان مشترك مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، العثور على جثة الإسرائيلي، تسفي كوغان، بعد فقدانه في الإمارات، واصفا الحادثة بـ"الإرهاب المعادي للسامية".