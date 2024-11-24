بالإمارات.. من هو المواطن الإسرائيلي الذي عثر عليه ميتا بجريمة؟

(CNN)—أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزارة الخارجية العثور على جثة المواطن الإسرائيلي، تسفي كوغان، بعد فقدانه في الإمارات واصفة الحادثة بـ"الإرهاب المعادي للسامية".

وكان تسفي كوغان، وهو مواطن إسرائيلي مولدوفي وممثل "حاباد"، وهي حركة دينية لليهود الحسيديين ولها مجتمعات ومعابد يهودية ومؤسسات أخرى في العديد من البلدان، مفقودا منذ بعد ظهر الخميس.

وعمل كوغان جنبًا إلى جنب مع مبعوثين آخرين من "حاباد" لتأسيس وتوسيع اليهودية في الإمارات العربية المتحدة، وأسس أول مركز تعليمي يهودي في المنطقة، كما ساعد في جعل طعام الكوشر متاحًا على نطاق واسع، وفقًا للموقع الرسمي لحركة "حاباد".

وزوجة كوغان، ريفكي، هي مواطنة أمريكية، قُتل عمها الحاخام غافرييل هولتزبيرغ في هجمات مومباي الإرهابية عام 2008.