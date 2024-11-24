(CNN)-- عُثر على جثة مواطن إسرائيلي كان قد تم الإبلاغ عن اختفائه في الإمارات العربية المتحدة، بحسب بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية، الأحد.

وورد في البيان أن "دولة إسرائيل ستستخدم كافة الوسائل وستتعامل مع المجرمين المسؤولين عن مقتله إلى أقصى حد يسمح به القانون.. مقتل تسفي كوغان، هو عمل بغيض من أعمال الإرهاب المعادي للسامية".

وتواصلت CNN مع السلطات الإماراتية للتعليق.

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية قد أكدت، السبت، أنها "تلقت بلاغاً من عائلة مواطن مولدوفي يدعى تسفي كوغان يفيد بأنه مفقود وانقطع الاتصال به منذ الخميس الماضي".

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الجهات المختصة باشرت على الفور عمليات البحث والتحري فور تلقي البلاغ.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان منفصل إن وكالة الأمن القومي الإسرائيلية كررت توصيتها السابقة بأن يتجنب المواطنون الإسرائيليون السفر غير الضروري إلى الإمارات.