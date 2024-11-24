لبنان.. عشرات القتلى بالغارات الإسرائيلية بينهم 20 قتيلا وسط بيروت

(CNN)-- قُتل عشرات الأشخاص في غارات إسرائيلية على لبنان، من بينهم 20 قتلوا بعد أن أدى هجوم إلى تدمير مبنى سكني متعدد الطوابق في وسط بيروت خلال الليل، وفقًا لمسؤولين لبنانيين.

وفي منطقة البسطة المكتظة بالسكان في العاصمة اللبنانية، يبحث عمال الإنقاذ، السبت، عن ناجين تحت الأنقاض بعد هجوم قالت الوكالة الوطنية للإعلام إنه قنابل "خارقة للتحصينات".

وأصيب ما لا يقل عن 66 شخصًا في الغارة، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، بينما قال مصدر أمني لبناني لشبكة CNN، إنه لم يكن هناك أي عضو رفيع بقيادة حزب الله في المبنى الذي تم تسويته بالأرض.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء للمنطقة قبل الغارات، ولم يعلق بعد على الهجوم.

وتأتي هذه الضربة، وهي واحدة من عدة ضربات في بيروت وجميع أنحاء لبنان، السبت، في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل هجماتها على جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة رغم جهود وقف إطلاق النار المستمرة.

وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، قالت إسرائيل إنها قصفت أهدافا لحزب الله، السبت بعد إصدار أوامر إخلاء شملت عدة مبان "لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمدنيين"، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان في وقت لاحق عن "غارة جوية قوية جدا" في المنطقة.

وخارج العاصمة، تم الإبلاغ عن غارات إسرائيلية أيضا في شرق وجنوب البلاد، السبت، وفي شرق لبنان، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة على بلدة شمسطار في منطقة بعلبك الهرمل أسفرت عن مقتل 13 شخصا على الأقل، بينهم أربعة أطفال، وإصابة 13 آخرين. وأسفرت الغارات على بلدات أخرى في نفس المنطقة عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وإصابة 32 آخرين.

وقالت الوزارة إن غارة إسرائيلية أصابت عدة مبان في مدينة صور بجنوب لبنان أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 19 آخرين، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، السبت، أن أحد مراسليها كان على بعد 50 مترا من غارة بطائرة بدون طيار على شاطئ في مدينة صور.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على الضربات في الشرق والجنوب.

في هذه الأثناء، تستمر الاشتباكات بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله في جنوب لبنان، حيث تشير التقارير إلى قتال عنيف بالقرب من بلدة الخيام، وهي موقع استراتيجي مهم لحزب الله، ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي وقوع اشتباكات في الخيام وما حولها.

وقال حزب الله إنه نفذ ما لا يقل عن 30 هجوما ضد إسرائيل وقواتها في لبنان، السبت، بطائرات مسيرة وصواريخ وقذائف، قائلا إن أفعاله كانت "دفاعا عن لبنان وشعبه".