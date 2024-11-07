انفجارات أضاءت سماء بيروت.. فيديو يظهر لحظة غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبيةالشرق الأوسطنشر الخميس، 07 نوفمبر / تشرين الثاني 2024أظهر مقطع فيديو لحظة وقوع غارات إسرائيلية أضاءت سماء الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، معقل حزب الله خلال الليل.وسقطت بعض الصواريخ بالقرب من مطار بيروت الدولي، وجاء ذلك بعد أن أعلن حزب الله أنه أطلق وابلًا من الصواريخ على إسرائيل.وأيضًا.. الجيش اللبناني: قتلى وجرحى باستهداف إسرائيلي قرب "حاجز الأولي""أربعينية" مقتل حسن نصرالله.. خامنئي يعلق وسط تفاعلانفجارات ضخمة قرب مطار بيروت الدولي وسط غارات إسرائيليةقراءة المزيدإسرائيللبنانالجيش الإسرائيليبيروتحزب الله