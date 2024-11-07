أظهر مقطع فيديو لحظة وقوع غارات إسرائيلية أضاءت سماء الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، معقل حزب الله خلال الليل.

وسقطت بعض الصواريخ بالقرب من مطار بيروت الدولي، وجاء ذلك بعد أن أعلن حزب الله أنه أطلق وابلًا من الصواريخ على إسرائيل.

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