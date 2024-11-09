ضربت أكثر من اثنتي عشرة غارة جوية إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الليل. وزعمت إسرائيل أنها استهدفت "مباني تابعة لحزب الله".

وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية، استهدفت الغارات الإسرائيلية حارة حريك وبرج البراجنة. هذه مناطق معروفة بأنها معاقل لحزب الله، ولكنها مناطق مكتظة بالسكان ومليئة بالمدنيين.

تقرير مراسلة شبكة CNN، ندى بشير.

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انفجارات ضخمة قرب مطار بيروت الدولي وسط غارات إسرائيلية