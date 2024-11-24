أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن "الصدمة العميقة" لاختطاف وقتل الحاخام الإسرائيلي، تسفي كوغان، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال نتنياهو: "أولاً، أود أن أعرب عن صدمتي العميقة، نيابة عني وعن جميع أعضاء الحكومة ومواطني إسرائيل والشعب اليهودي بأكمله، لاختطاف وقتل تسفي كوغان، طيب الذكر. فلينتقم الله لدمه".

وأضاف: "لقد تم تنفيذ هذه الجريمة في الإمارات العربية المتحدة. إن قتل مواطن إسرائيلي ومبعوث حباد هو عمل إرهابي شنيع ومعادٍ للسامية".

وأشار نتنياهو إلى أن "دولة إسرائيل ستستخدم كل الوسائل لتقديم القتلة ومرسليهم إلى العدالة. لن يفلت أي منهم من المساءلة".

وتابع قائلًا: "أقدر بشدة التعاون مع الإمارات العربية المتحدة في التحقيق بهذه الجريمة. معًا، سنعزز علاقاتنا في مواجهة محاولات محور الشر لإلحاق الضرر بعلاقاتنا السلمية".