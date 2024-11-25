(CNN) – أصدر سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، بيانا وصف فيه مقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان بـ"الجريمة ضد الإمارات" وأشار إلى أن بلاده تنعى كوغان وتؤكد حرصها أكثر من أي وقت مضى على حماية الإمارات كـ"مثال ساطع للتنوع وقبول الآخر والسلام".

وجاء في البيان الذي نقلته الصفحة الرسمية للسفارة على "إكس"، تويتر سابقا: "اليوم تنعى دولة الإمارات العربية المتحدة الحاخام تسفي كوغان. أفكارنا مع عائلته وأصدقائه ومجتمعه بشأن جريمة مقتله العبثية".

وأردف العتيبة: "إن مقتل تسفي كوغان أكثر من مجرد جريمة في دولة الإمارات العربية المتحدة - لقد كان جريمة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد كان هجوماً على وطننا، وعلى قيمنا، وعلى رؤيتنا".

وتابع سفير الإمارات لدى واشنطن قائلا: "في دولة الإمارات العربية المتحدة، نرحب بالجميع. نحن نحتضن التعايش السلمي. ونرفض التطرف والتعصب بكافة أنواعه. إننا نكرم ذكرى تسفي كوغان من خلال إعادة التزامنا بهذه القيم".

وختم العتيبة بالقول: "والآن، نحن أكثر تصميماً من أي وقت مضى على حماية دولة الإمارات العربية المتحدة واستدامتها باعتبارها مثالاً ساطعاً ودائماً للتنوع وقبول الآخر والسلام".