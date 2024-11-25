إيران ترد على ادعاءات ضلوعها بمقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات

(CNN) – ردت السفارة الإيرانية في أبوظبي على الادعاءات التي تحدثت عن ضلوع طهران المزعوم بمقتل الحاخام الإسرائيلي، تسفي كوغان، في الإمارات نافية ذلك بـ"شكل قاطع"، وفق ما نقلته وكالة "إرنا" الرسمية الإثنين.

ونفت سفارة طهران في أبوظبي بـ"شكل قاطع المزاعم المتعلقة بعلاقة إيران بمقتل الحاخام" في الإمارات، وفق ما ذكرته "إرنا".

وأشارت الوكالة إلى أن رد سفارة طهران في أبوظبي جاء إجابة على سؤال لوكالة "رويترز" حول الأنباء التي تحدثت عن "ضلوع" إيران في مقتل الحاخام، قائلة: "نرفض بشكل قاطع المزاعم بأن إيران متورطة في مقتل هذا الشخص"، وفقا لإرنا.

وعُثر على جثة مواطن إسرائيلي كان قد تم الإبلاغ عن اختفائه في الإمارات العربية المتحدة، بحسب بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية، الأحد.

وقالت وزارة الداخلية الإماراتية إنها ألقت القبض على "الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يدعى تسفي كوغان يحمل الجنسية المولدوفية"، الذي قالت إسرائيل إنه يحمل جنسيتها أيضًا.