السعودية.. الداخلية تعلن إعدام مواطن "قصاصًا" وتكشف اسمه وجريمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حكم القتل "قصاصًا" بحق مواطن سعودي في منطقة عسير، بعد ثبوت إدانته واتهامه بقتل آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم (عبدالله بن محمد بن ظافر السعدي)، سعودي الجنسية، على قتل (سعيد بن بريم بن سعيد الأكلبي)، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته"، طبقًا لـ واس.

وأضافت الداخلية السعودية: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (قصاصًا)، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً"، طبقا لما أورد البيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (قصاصًا) بالجاني (عبدالله بن محمد بن ظافر السعدي)، سعودي الجنسية، الاثنين، بتاريخ 23/ 5/ 1446 هجرية، الموافق 25/ 11/ 2024 ميلادية بمنطقة عسير"، بحسب واس.