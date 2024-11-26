هل يغيِر اتفاق لبنان المحتمل مسار الحرب في غزة؟ خبير يعلق لـCNN

إلى ما يُشير اشتداد الصراع بين حزب الله وإسرائيل؟ شاهد ما كشفه مصدر

(CNN)-- بينما يستعد المواطنون على جانبي الصراع للاتفاق المحتمل على اقتراح بوساطة الولايات المتحدة لإنهاء الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، من غير المرجح أن يجد الفلسطينيون في غزة هدنة مماثلة إذا تم توقيع هذا الاتفاق، وفقًا لمحلل إقليمي.

وقال إتش إيه هيلير، زميل مشارك كبير في دراسات الأمن في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) في لندن، لشبكة CNN، إن الاتفاق المحتمل "لا يعني شيئًا بالنسبة لغزة".

وأضاف هيلير: "لا أعتقد أن إبرام أي صفقة فيما يتعلق بلبنان من المرجح أن يجعل من الممكن إبرام صفقة في غزة"، مضيفًا أنه لم تكن هناك مفاوضات وقف إطلاق نار جوهرية في غزة لفترة طويلة.

وقال: "كانت هناك دائمًا مفاوضات بشأن الرهائن"، مشيرًا إلى أن هذه هي المفاوضات الوحيدة التي يبدو أن إسرائيل مهتمة بها.

وقُتل أكثر من 44000 فلسطيني في غزة منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع. ودعت الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة مراراً وتكراراً إلى إنهاء الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى تشريد كل سكان غزة تقريبا البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة وتدمير أحياء بأكملها.

ومع ذلك، قال مسؤول أمريكي كبير الأسبوع الماضي لشبكة CNN إن الاتفاق مع حزب الله من شأنه أن "يرسل إشارة إلى حماس" بأن إسرائيل وشركاءها سيبذلون قصارى جهدهم لتأمين اتفاق يعيد الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال المسؤول الأمريكي: "إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن لبنان"، فإن من شأنه تسهيل الوصول إلى "صفقة بشأن الرهائن"، مضيفًا أن إسرائيل تحتاج إلى "تحويل هذا النجاح العسكري... إلى نجاح استراتيجي".

وقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الأسبوع الماضي ضد قرار آخر لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، بحجة أنه لم يربط بشكل كافٍ بين وقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن الرهائن في القطاع.