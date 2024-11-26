دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حُكم القتل "حدًا" في أحد الجناة يحمل الجنسية المصرية، في منطقة مكة، بعد إدانته في اتهامه بقتل مصري آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم (وليد طاهر محمود بشناق)، مصري الجنسية، على قتل (أحمد الأمين محمد حامد)، مصري الجنسية، وذلك باستدراج المجني عليه إلى منزله وضربه وتركه ينزف حتى وفاته، ورميه في حاوية وإخفائه".

وأضافت الوزارة: "تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه، وأن قتله المجني عليه كان على وجه الحيلة والخداع ولشناعة ما أقدم عليه، فقد تم الحكم بقتله (حدًا) لقتله المجني عليه غيلةً، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، بحسب واس.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (حدًا) بالجاني (وليد طاهر محمود بشناق)، مصري الجنسية، الثلاثاء، 24/ 5/ 1446 هجرية، الموافق 26/ 11/ 2024 ميلادية، بمنطقة مكة المكرمة"، بحسب ما أورد البيان.