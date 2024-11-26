الإمارات تعرب عن تعازيها في مقتل الحاخام الإسرائيلي - المولدوفي

(CNN)-- أعربت الإمارات العربية المتحدة عن تعازيها وتضامنها مع عائلة المقيم المولدوفية تسفي كوغان، الذي يحمل أيضًا الجنسية الإسرائيلية، بعد مقتله على يد 3 أشخاص اتهمتهم السلطات الإمارات بالتورط في الحادثة.

وقدمت وزارة الخارجية الإماراتية شكرها إلى السلطات التركية "على تعاونها في القبض على الجناة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن بيان للوزارة.

وأشادت الوزارة "بتعامل واحترافية السلطات الإماراتية المختصة التي تشرف على القضية وإدارتها لها بما لا يؤثر على سير التحقيقات الجارية".

وأكدت الوزارة "التزام دولة الإمارات بنهج التسامح وقيم التعايش السلمي بين الأديان والثقافات المختلفة، والقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على أمن مجتمع الدولة وتوفير أفضل سبل الأمان لأفراده".

كانت وزارة الداخلية الإماراتية أعلنت هوية 3 أشخاص قالت إنهم أقدموا على قتل الحاخام الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية المولدوفية، تسفي كوغان. وقالت وزارة الداخلية إن المتهمين الثلاثة يحملون الجنسية الأوزبكية.