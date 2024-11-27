إلى ما يُشير اشتداد الصراع بين حزب الله وإسرائيل؟ شاهد ما كشفه مصدر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت دول عربية باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي دخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، داعية إلى اتفاق مماثل في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها الأربعاء، أن الخطوة من شأنها أن تسهم في بدء مرحلة خفض التصعيد بالمنطقة، وذلك من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره وتمكين الجيش اللبناني في الانتشار في جنوب لبنان وسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية".

وشددت مصر على أهمية "احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شأنه الداخلي"، فيما قالت إن "الاتفاق ينبغي أن يكون توطئة لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة الذي تجاوز أكثر من عام، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عراقيل في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، فضلا عن وقف الانتهاكات غير المبررة في الضفة الغربية".

ووصفت وزارة الخارجية الأردنية اتفاق لبنان بأنه "خطوة مهمة يجب أن تستتبع بجهد دولي يسهم في وقف العدوان على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن المملكة تدعم لبنان مؤكدًا ضرورة "ضمان إعمار ما دمرته الحرب وتقديم المساعدات الاقتصادية اللازمة للبنان".

واعتبر السفير القضاة أن "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة خطوةً أولى نحو خفض التصعيد الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين".

كما أعربت وزارة الخارجية العراقية عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، آملة أن سهم في وقف حد للعنف والدمار والمعاناة التي يواجهها الشعب اللبناني"، فيما دعت إلى "خطوات جادة وعاجلة لوقف المجازر والاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ويقضي اتفاق وقف إطلاق النار، الذي رعته فرنسا والولايات المتحدة، بوقف الأعمال العدائية لمدة 60 يومًا، على أن ينسحب مقاتلو حزب الله على بعد 40 كيلومترًا (25 ميلا) من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وفي المقابل تنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.