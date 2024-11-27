إلياس بوصعب لـCNN: أرى فرصة لوقف إطلاق النار في لبنان لكنها غير مضمونة

(CNN)-- دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجيش إلى "التحرك بقوة ودون تنازلات" لمواجهة تقدم حزب الله في جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات فقط من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فجر الأربعاء.

ورد المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيان على ما قال إنه دخول أعضاء من حزب الله لقرية جنوب لبنان: "يجب اعتقال أي عضو يتم تحديده في حزب الله يقترب من المناطق المحظورة، وإذا كان يشكل تهديدا لقوات الجيش الإسرائيلي، فيجب استهدافه".

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن القوات أطلقت النار باتجاه عدة مركبات في الأراضي اللبنانية لمنعها من الوصول إلى منطقة محظورة، لافتا إلى أن المركبات انسحبت بعد إطلاق النار الإسرائيلي.

وفي هذه الأثناء، ذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن المقاولين بدأوا في ترميم طريق يؤدي إلى المعبر الحدودي الرئيسي للبنان مع سوريا بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ.

وكان معبر المصنع الحدودي، على الطريق السريع الدولي بين بيروت ودمشق في وادي البقاع، هو الطريق الرئيسي لآلاف الأشخاص الفارين من الحرب في سوريا قبل أن يتم تدميره بقصف إسرائيلي الشهر الماضي، مما جعله غير صالح للعبور.

ونزح أكثر من نصف مليون شخص من لبنان إلى سوريا خلال الشهرين الماضيين من القتال العنيف، بحسب وكالات الأمم المتحدة، ومن المقرر أن يتفقد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني أعمال ترميم الطريق المؤدي إلى المعبر، الأربعاء، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.