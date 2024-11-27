مسؤولان في حزب الله: الاستعدادات جارية لجنازة حسن نصرالله

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(CNN)-- تجري استعدادات لجنازة الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية في جنوب بيروت قبل شهرين، بحسب نائب برلماني عن حزب الله.

وقال إبراهيم الموسوي لقناة الميادين التلفزيونية اللبنانية: "تم الانتهاء من الاستعدادات. وأعتقد أنه سيتم اختيار التاريخ والوقت المناسبين لهذا الحدث. ستشهدون موكبًا مهيبًا وعظيمًا لجماهير هذه الأمة، تكريمًا لشهيد الأمة والزعيم حسن نصر الله".

قُتل نصر الله في غارة جوية إسرائيلية على مقره تحت الأرض في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة، المعروفة باسم الضاحية، في 27 سبتمبر. وقد مثّل ذلك تصعيدًا كبيرًا في الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وقال محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، في مؤتمر صحفي الأربعاء أيضًا إن "نقاشًا جادًا" يجري بشأن الجنازة.

وأضاف قماطي "كنت أول من قال إننا أجلنا التشييع حتى يتم بشكل يليق بروحه وشهادته"، موضحًا: "اليوم نستعد لتشييع يكون بمثابة استفتاء شعبي ورسمي واضح على دعم المقاومة ومسيرة الشهيد السيد حسن نصر الله".