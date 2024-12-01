السعودية..الداخلية تعلن إعدام مواطن "قصاصا" وتكشف عن اسمه وجريمته

نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم القتل "قصاصًا" بأحد الجناة في منطقة الرياض، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن سعودي، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم (إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم العواد)، سعودي الجنسية، على قتل (فهد بن محمد بن عبدالعزيز الثميري)، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته"، طبقا لـ"واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (قصاصًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، حسبما أفادت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (قصاصًا) بالجاني (إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم العواد)، سعودي الجنسية، الأحد، بتاريخ 29/ 5/ 1446 هجرية، الموافق 1 / 12 / 2024 ميلادية بمنطقة الرياض"، بحسب ما أورد البيان.