تحركات الجيش السوري ورده على فصائل المعارضة في حلب.. شهود يروون لـCNN

نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)— قال نشطاء وصحفيون في حلب وإدلب لشبكة CNN، إن الطائرات الحربية الروسية نفذت ما لا يقل عن عشر غارات على مواقع قوات فصائل المعارضة في ريف حلب وإدلب منذ، الأربعاء.

قافلة عسكرية تركية روسية تقطر مركبة متضررة بعد استهداف دوريتها المشتركة على الطريق السريع الاستراتيجي M4، بالقرب من بلدة أوروم الجوز السورية في جنوب محافظة إدلب شمال غرب البلاد، في 25 أغسطس 2020. Credit: ABDULAZIZ KETAZ/AFP via Getty Images)

كما شنت الطائرات الحربية السورية غارات على مدينتي حلب وإدلب، مما أسفر عن مقتل وجرح العديد من الأشخاص، بحسب الخوذ البيضاء، وهي جماعة دفاع مدني سورية معارضة.

كما أسفرت غارة جوية سورية بالقرب من دوار الباسل في حلب، السبت، عن سقوط ضحايا، حسبما قال صحفيون لشبكة CNN نقلاً عن عاملين صحيين في المدينة.

ولا تستطيع CNN التأكد بشكل مستقل من الهجمات أو الضحايا المحددين.

جنود روس يسيرون أمام مركبة مدرعة تابعة للشرطة العسكرية الروسية في موقع في مدينة كوباني بشمال شرق سوريا، والمعروفة أيضًا باسم عين العرب، على طول الحدود مع تركيا في شمال محافظة حلب، في 23 أكتوبر 2019. Credit: AFP via Getty Images)

وبالقرب من بلدة تادف شرق حلب، ضربت غارة جوية سورية منطقة سكنية، السبت، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة ستة أشخاص، بحسب الخوذ البيضاء.

وسيطرت قوات المعارضة السورية المسلحة على جزء كبير من ثاني أكبر مدينة في البلاد، حلب، بعد تقدم خاطف أدى إلى مقتل العشرات من جنود الحكومة في تحد كبير للرئيس بشار الأسد، كما سيطرت القوات ذاتها على ريف إدلب بشكل كامل منذ شنت هجومها الأربعاء، بعد أن خسرت أجزاء منه أمام قوات النظام السوري عام 2019 عندما سيطرت على معظم ريف إدلب الجنوبي والشرقي.

مقاتلون مناهضون للحكومة يحتفلون في أحد شوارع معرة النعمان في محافظة إدلب شمال غرب سوريا في 30 نوفمبر 2024 Credit: ABDULAZIZ KETAZ/AFP via Getty Images)

ونفذت الطائرات الحربية الروسية والسورية ضربات ضد قوات المعارضة السورية المسلحة في حلب وإدلب خلال الأيام الأربعة الماضية، وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان، السبت، إن "الطائرات الحربية الروسية والسورية" نفذت ضربات استهدفت ما قالت إنها "تجمعات وتحركات وخطوط إمداد للإرهابيين" في مدينة حلب ومحيطها.

من جهتها ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية، الجمعة، إن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على جماعات المعارضة في حلب وإدلب، نقلاً عن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أوليغ إيغناسيوك.