3 عوامل جعلت نظام الأسد ضعيفًا ومكشوفًا أمام فصائل المعارضة في حلب.. مراسل CNN يوضح

(CNN)-- قالت قيادة التحالف العسكري المعارض في سوريا، التي استولت على جزء كبير من مدينة حلب السورية، إن قواتها تسيطر الآن على مطار المدينة، وعلى محافظة إدلب بشكل كامل.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات العسكرية لقوات المعارضة السورية، المقدم حسن عبدالغني، في بيان، السبت: "سيطرت وحداتنا على مطار حلب الدولي"، الواقع شرق المدينة مباشرة.

كما زعمت قيادة المعارضة السورية أنها سيطرت بشكل كامل على محافظة إدلب الشمالية، والتي كان جزء منها يقع تحت سيطرة النظام السوري. وأعلنت أن قواتها سيطرت على مدينة خان شيخون في جنوب إدلب.

وكانت خان شيخون تحت سيطرة النظام السوري منذ عام 2019.

وفي الإجمالي، زعمت المعارضة السورية أنها سيطرت على 25 قرية وبلدة في ريف إدلب الجنوبي والشرقي، وهي منطقة تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع.

ولم تتمكن شبكة CNN من تأكيد مزاعم المعارضة السورية المسلحة، لكن لقطات فيديو تظهر أنهم يسيطرون على جزء كبير من حلب.

وأظهرت صور أخرى تجول قوات المعارضة السورية واحتفالها في مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب.