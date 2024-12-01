ماذا سيحصل الآن بسوريا بعد اكتساح حلب؟.. خبير عسكري يبين توقعاته لـCNN

(CNN)— مع توجه الأنظار إلى حلب والتقدم السريع الذي تكتسبه فصائل المعارضة السورية ضد قوات النظام السوري وصولا إلى سيطرتها على أغلب المناطق في المدينة التي تعتبر ثاني كبرى المدن السورية وما يترتب على ذلك من تساؤلات حول إن كانت هذه التطورات ستشعل فتيل الحرب الأهلية مجددا في البلاد؟

مقاتلون بالفصائل المعارضة يسجدون في أحد شوارع حلب بعد دخول المدينة الواقعة شمال سوريا، في 30 نوفمبر 2024 Credit: MOHAMMED AL-RIFAI/AFP via Getty Images)

الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، مارك ماكارلي أجاب بصورة مباشرة في مقابلة مع CNN على أن احتمال تجدد الحرب الأهلية "نعم"، مضيفا: "أتذكر قبل عدة سنوات عندما كنت على الحدود بين إسرائيل وسوريا، وكان القتال يدور بين السوريين الأحرار، وهؤلاء هم نفس المقاتلين الذين ترونهم الآن في الساحة المركزية في حلب، والقوات السورية، كانوا متحمسين حينها. ولم يفقدوا تلك الرغبة في تأمين دولة يمكنهم أن يتحرروا فيها، وهذا يمكن أن يفتح بسهولة حرباً أهلية".

Credit: MOHAMMED AL-RIFAI/AFP via Getty Images)

وتابع قائلا: "الأمر المثير للاهتمام في ذلك، والذي أعتقد أنك ستجلبني إليه في السؤال التالي أو نحو ذلك، هو كيف يؤثر ذلك على قدرة روسيا على مواصلة الحرب في أوكرانيا؟ بالتالي فإن الإجابة المبسطة هي، نعم، لدى روسيا بعض الموارد الموجودة في سوريا لفترة طويلة جدًا من الزمن، ولم تظهر بعد استجابة واسعة النطاق، ولكن أستطيع أن أقول إننا سوف نرى روسيا تلعب أيضاً في هذا الصراع بالذات مع شخص (بشار الأسد) كان لأطول فترة من الزمن أحد أقرب حلفاء بوتين".

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وأضاف: "الآن بعد أن أصبح لدينا أوكرانيا، لدينا حماس، لدينا إسرائيل، لدينا الآن سوريا، لدينا القوات الحرة السورية، المكان كله يحترق، كيفية حل ذلك ستكون تحديًا كبيرًا للإدارة القادمة".

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واستطرد: "حزب الله تم إضعافه في لبنان على يد القوات الإسرائيلية، حزب الله هو الخصم للسوريين الأحرار، إنها ليست عملية حسابية معقدة للغاية أن نرى أنه مع وجود حزب الله المتدهور، والذي كان بكل صراحة أداة لسوريا في الإبقاء على طغيان الزعيم السوري، كان مجرد توقيت مثالي، انهيار حزب الله والدخول الفوري للجبهة السوريين الأحرار".