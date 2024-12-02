دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حُكم القتل "حدًا" بإحدى الجانيات في منطقة الحدود الشمالية، بعد ثبوت اتهامها وإدانتها بقتل زوجها، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدمت (وضيحاء بنت عبدالله بن ثنيان الشمري، سعودية الجنسية، على قتل زوجها (خالد بن قريبان بن ثنيان الشمري)، سعودي الجنسية، غيلة وذلك بإطلاق النار عليه أثناء نومه مما أدى إلى وفاته"، حسبما أفادت وكالة "واس".

وأضافت الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب الجريمة، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقها حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليها، وأن ما قامت به من قتل نفس محرمة آمنة على نفسها جرم عظيم وفساد في الأرض وقتلها (حداً) لقتلها زوجها عمدًا عدوانًا غيلة على وجه يأمن منها من غائلتها، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (حداً) بالجانية (وضيحاء بنت عبدالله بن ثنيان الشمري، سعودية الجنسية، الاثنين، 1/ 6/ 1446 هجرية، الموافق 2/ 12/ 2024 ميلادية بمنطقة الحدود الشمالية"، طبقا للبيان.