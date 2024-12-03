نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل (تعزيراً) بثلاثة جناة يحملون الجنسية المصرية، في منطقة تبوك، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم كل من (تامر فرج سنوسي مصباح)، و(أحمد علي يونس قايد)، و(إسلام محمد أحمد السيد)، مصريي الجنسية، على تهريب وتلقي وترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي"، حسبما ذكرت وكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم (تعزيرا)، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً"، طبقا للوكالة.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (تعزيرا) بالجناة (تامر فرج سنوسي مصباح)، و(أحمد علي يونس قايد)، و(إسلام محمد أحمد السيد)، مصريي الجنسية، الثلاثاء، 2/ 6/ 1446 هجرية، الموافق 3/ 12/ 2024 ميلادية بمنطقة تبوك"، بحسب البيان.