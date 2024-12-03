السعودية.. الداخلية تعلن إعدام مواطن "تعزيرًا" وتكشف عن اسمه وجريمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل (تعزيرًا) بأحد الجناة في منطقة الجوف، بعد ثبوت اتهامه بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء اللسعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم (سالم بن سلمان بن عيد العطوي)، سعودي الجنسية، على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة"، طبقا لما نقلت الوكالة السعودية.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "بفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (تعزيرًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، حسبما أوردت "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (تعزيرًا) بالجاني (سالم بن سلمان بن عيد العطوي)، سعودي الجنسية، الاثنين، 1/ 6/ 1446 هجرية، الموافق 2/ 12/ 2024 ميلادية بمنطقة الجوف"، حسب البيان.