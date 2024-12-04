(CNN)-- ساعدت أميرة ويلز، كاثرين، العائلة المالكة البريطانية في فرش السجاد الأحمر لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد وزوجته الشيخة جواهر، في اليوم الأول من زيارته الرسمية للمملكة المتحدة، الثلاثاء.

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وتغيبت الملكة كاميلا عن بداية مراسم الاستقبال بسبب إصابتها بعدوى في الصدر الشهر الماضي، والتي كشفت، الثلاثاء، أنها كانت شكلاً من أشكال الالتهاب الرئوي، لتلتحق بالضيفين لاحقا بمراسم العشاء الرسمي.

العدوى الفيروسية التي أصيبت بها الملكة كاميلا مؤخراً في الصدر تعني أنها تعاني من بعض الآثار الجانبية المستمرة، مثل التعب، وفي ضوء ذلك، حثها الأطباء على أخذ بعض الوقت للتعافي بشكل كامل، وبالتالي تم إجراء تعديلات على جدولها، بما في ذلك مشاركتها في زيارة الأمير.

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وانضمت كيت إلى زوجها الأمير ويليام، أمير ويلز، للقاء الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة جواهر، صباح الثلاثاء، في بداية زيارتهما التي تستغرق يومين، قبل أن تتوجه المجموعة إلى موكب حرس الخيل في سانت لويس، جيمس بارك بالقرب من قصر باكنغهام بمراسم استقبال احتفالي.

وتم الترحيب بأمير قطر وزوجته رسميًا من قبل الملك تشارلز الثالث في وايتهول قبل أن يتفقد العاهل البريطاني والأمير حرس الشرف المكون من الكتيبة الأولى من الحرس الويلزي، وبعد الأبهة العسكرية، عادت المجموعة إلى القصر في موكب عربة لتناول الغداء في المقر الملكي.

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وارتدت كيت معطفًا باللون العنابي مع غطاء رأس مطابق لها أثناء استقبال أفراد العائلة المالكة القطرية.

ومن المقرر أن يزور الأمير، الأربعاء، أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بيركشاير، حيث كان يدرس، وسيلتقي ببعض الأشخاص الذين ذهب معهم إلى المدرسة، بالإضافة إلى الطلاب القطريين الحاليين في الأكاديمية، ومن المتوقع أيضًا أن يتوجه إلى 10 داونينغ ستريت لعقد اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر.