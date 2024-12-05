"تورطت بنقل نفط إيران".. أمريكا تفرض عقوبات على 35 كيانا وسفينة

حصريًا لـCNN.. جيم أوبراين: العقوبات الأمريكية أحدثت "اختلافًا حقيقيًا" في حرب أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية الأمريكي في بيان فرض عقوبات على 35 كيانا وسفينة متورطة بمساعي إيران للتهرب من العقوبات وبيع مخزوناتها النفطية.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية، ورد فيه: "فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 35 كيانا وسفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. ويستخدم النظام الإيراني إيرادات النفط لتمويل برنامجه النووي وتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة ودعم شركائه وجماعاته الوكيلة الإرهابية وإطالة أمد النزاع عبر مختلف أنحاء الشرق الأوسط".

وتابعت: "يفرض هذا الإجراء تكاليف إضافية على قطاع النفط الإيراني عقب الخطوات النووية التصعيدية التي أعلنت عنها إيران، كما يبني على العقوبات التي تم الإعلان عنها بتاريخ 11 تشرين الأول/أكتوبر، وقد ترافقت تلك العقوبات مع قيام الولايات المتحدة بتحديد قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران كهدف للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 في أعقاب هجوم إيران على إسرائيل في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر. ويتيح هذا التحديد لوزارة الخزانة استهداف مجموعة أوسع نطاقا من الأنشطة والأفراد ذوي الصلة بتجارة إيران بالنفط والمنتجات النفطية. ونحن نستخدم هذه السلطة الموسعة لفرض عقوبات على جهات فاعلة تعمل في قطاع النفط الإيراني".

وأضافت: "تلتزم الولايات المتحدة بالحد من مصادر الإيرادات التي تستخدمها إيران لأنشطتها الخبيثة، وذلك بما يتسق مع أهداف قانون وقف إيواء النفط الإيراني (SHIP Act). وسنواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لمحاسبة النظام الإيراني طالما تقوم إيران بتخصيص إيراداتها النفطية لتمويل الهجمات على حلفائنا ودعم الإرهاب حول العالم والقيام بأعمال أخرى مزعزعة للاستقرار. وسيتم تعزيز هذه التدابير من خلال التنسيق الوثيق المتواصل مع الشركاء والحلفاء للتصدي للإجراءات الإيرانية".

وأردفت الخارجية في بيانها: "تم اتخاذ الإجراءات يوم أمس بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 الذي يصرح بفرض عقوبات على الأفراد العاملين في بعض من قطاعات الاقتصاد الإيراني".