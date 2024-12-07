(CNN)—تستمر تحركات فصائل المعارضة السورية والسيطرة على مناطق جديدة بسرعة فائقة داخل البلاد مع انسحاب لقوات الجيش السوري الحكومية، إذ أعلنت الفصائل، الجمعة، السيطرة على مدينة الرستن وبلدة تلبيسة الاستراتيجيتين في ريف حمص الشمالي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على سيطرتها على مدينة حماة.

وعقّب الكولونيل بالجيش الأمريكي (متقاعد)، بيتر منصور في مقابلة مع CNN: "السؤال الحقيقي هو، مع تقدم هيئة تحرير الشام جنوباً نحو دمشق، هل ستصمد عناصر النظام، وهل سيحصلون على أي دعم من روسيا أو من حزب الله، وكلاهما لديه سمكة أكبر ليقليها بالقرب من أوطانه، وهذا هجوم مذهل، من الواضح أنه تم التخطيط له جيدًا وكان قيد التنفيذ لبعض الوقت".

وأضاف الجنرال الذي خدم كمساعد للرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، ديفيد باتريوس: "كما يُظهر هذا التقرير المذهل على الأرض في حلب، كما تعلمون، فإن المجموعة مستعدة أيضًا للانتقال من منظمة عسكرية إلى منظمة حاكمة، لذلك، أعتقد أن الهجوم سيستمر، وأعتقد أنه سينجح لأنني أعتقد أن الجيش السوري كشف بوضوح أنه غير مستعد للدفاع عن النظام".

وعن تصريح زعيم فصائل المعارضة، أبو محمد الجولاني في مقابلة مع CNN أنه انفصل عن تنظيم القاعدة منذ العام 2016، علق منصور قائلا: "حسنًا، كما تعلم في هذا الشأن: أرني (الجولاني) أفعالك، وليس أقوالك فقط، الكلمات عظيمة، انفصلت هيئة تحرير الشام عن تنظيم القاعدة في عام 2016 تقريبًا وقالت إنها لن تضطهد المسيحيين والأقليات الأخرى في المناطق التي تسيطر عليها، وهذا هو الحال حتى الآن، لكننا سنرى المضي قدمًا، كما تعلمون، لقد تم تصنيف هيئة تحرير الشام كمجموعة إرهابية من قبل الحكومة الأمريكية والعديد من الحكومات الأجنبية أيضًا، وهذا يعتمد على خلفيتها، ومن الواضح أن الجولاني يريد، كما تعلمون، تغيير هذا التصور، وسنرى كيفية المضي قدمًا، وهم يحكمون حلب والمناطق الأخرى التي سيطروا عليها، سنرى كيف يتصرفون".