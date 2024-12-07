دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حُكم القتل "تعزيرًا" بمواطن سعودي في المنطقة الشرقية، بعد ثبوت اتهامه بقتل آخر، بحسب بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيانها: "أقدم (دخيل بن فهيد بن سالم الحسناء المري)، سعودي الجنسية، على قتل (علوي بن محمد بن محسن الحامد)، سعودي الجنسية، وذلك باستدراجه إلى منطقة نائية ومباغتته بضربه بأداة صلبة عدة ضربات على رأسه وأجزاء متفرقة من جسده، مما أدى إلى وفاته، وإحراق سيارة المجني عليه وهو بداخلها لإخفاء معالم جريمته"، طبقا لما أفادت وكالة "واس".

وأضافت الوزارة: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولشناعة ما قام به ويدل على فساده وخطورته وتأصل الإجرام في نفسه، فقد تم الحكم بقتله (تعزيرًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، بحسب البيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل (تعزيرًا) بالجاني (دخيل بن فهيد بن سالم الحسناء المري)، سعودي الجنسية، السبت، 06/ 06/ 1446 هجرية، الموافق 07/ 12/ 2024 ميلادية بالمنطقة الشرقية"، حسبما ذكرت "واس".