فيديو يظهر لحظة إسقاط تمثال حافظ الأسد في طرطوس

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي لحظات إسقاط تمثال الرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد، في مدينة طرطوس على ساحل سوريا.

وفي وقت سابق، أسقط سوريون أيضًا تمثالًا للرئيس السوري الراحل بجزيرة أرواد في البلاد وسط حالة من الفرح.

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