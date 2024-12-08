الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا عاجلا لسكان 5 مناطق بجنوب سوريا

نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

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القدس (CNN)-- وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، "تحذيرا عاجلا" لسكان 5 مناطق في جنوب سوريا، الأحد.

وأصدر أفيخاي أدرعي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تحذيرات لخمس مناطق. يأتي هذا في الوقت الذي أمر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على المنطقة العازلة في سوريا، الأحد.

وفي حديثه للمواطنين السوريين، قال أدرعي إن "القتال داخل منطقتكم يجبر الجيش الإسرائيلي على التحرك، ولا ننوي المساس بكم".

وأضاف أدرعي: "من أجل سلامتكم، يُرجى البقاء في منازلكم وعدم الخروج حتى إشعار آخر".

وبحسب أفيخاي أدرعي، فقد شمل التحذير مناطق أوفانية والقنيطرة والحميدية والصمدانية الغربية والقحطانية.