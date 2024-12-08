نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

شاهد ما رصدته كاميرا CNN في مدن سوريا بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة عليها

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(CNN)-- أعلن مقاتلو فصائل المعارضة السورية الذين يقاتلون ضد حكومة بشار الأسد، أنهم سيطروا على سجن صيدنايا العسكري سيء السمعة، شمال دمشق، بحسب بيان.

وجاء في البيان: " نبلغ الشعب السوري خبر تحرير معتقلينا وفك قيودهم، وإعلان انتهاء عهد الظلم في سجن صيدنايا".

وأطلقت منظمة العفو الدولية على سجن صيدنايا لقب "المسلخ البشري" في تقرير صدر عام 2017 بعد توثيق عمليات الشنق الجماعية هناك على نطاق واسع.

وسلط تقرير صادر عن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" في يوليو/ تموز 2023 الضوء على "استمرار أنماط التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الاختفاء القسري" داخل مرافق الاحتجاز السورية بما في ذلك صيدنايا.