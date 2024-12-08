تاس: قادة فصائل المعارضة ضمنوا أمن القواعد الروسية في سوريا

نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- قالت وسائل إعلام روسية رسمية إن قادة فصائل المعارضة السورية ضمنوا أمن القواعد العسكرية الروسية والمؤسسات الدبلوماسية في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية، مساء الأحد، عن مصدر في الكرملين قوله "إن مسؤولين روس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة التي ضمن قادتها أمن القواعد العسكرية الروسية والمؤسسات الدبلوماسية في سوريا".

وأضاف المصدر أن روسيا تأمل في "استمرار الحوار السياسي بما يخدم مصالح الشعب السوري وتطوير العلاقات الثنائية بين روسيا وسوريا".

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت وكالة تاس الروسية للأبناء أن أنصار المعارضة السورية المسلحة سيطروا على مدينة جبلة الغربية في سوريا بالقرب من قاعدة حميميم الجوية الروسية.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام روسية رسمية إن الوضع حول قاعدة حميميم الجوية هادئ، ولم يحدث تبادل لإطلاق النار مع المتمردين.

في هذه الأثناء، تمت إزالة علم الحكومة السورية من مبنى السفارة السورية في موسكو، وكذلك اللوحة التي تحمل اسم البعثة الدبلوماسية، وفق ما أفاد مراسل وكالة تاس، الأحد.