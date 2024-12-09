FBI يعرض مجددًا مكافأة مقابل معلومات عن صحفي مخطوف في سوريا

(CNN)-- أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، الأحد، أنه لا يزال يعرض مكافأة تصل إلى مليون دولار مقابل معلومات قد تؤدي إلى عودة الصحفي الأمريكي أوستن تايس المخطوف في سوريا، سالمًا بعد انهيار نظام بشار الأسد.

وقال المكتب، في بيان: "نظرًا للأحداث الأخيرة في سوريا، نجدد دعوتنا للحصول على معلومات قد تؤدي إلى تحديد مكان وعودة أوستن بينيت تايس، الذي اُعتقل في دمشق في أغسطس/ آب 2012".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار إلى تايس خلال تصريحاته حول سقوط نظام الأسد، وقال: "نحن ندرك أن هناك أمريكيين في سوريا، بما في ذلك أولئك الذين يقيمون هناك، وكذلك أوستن تايس، الذي تم أسره منذ أكثر من 12 عامًا، ونحن ملتزمون بإعادته إلى عائلته".