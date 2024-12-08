فيديو مزعوم للحظة نهب مكتب بشار الأسد في دمشق

أظهر مقطع فيديو مزعوم لحظات سطو أشخاص على مكتب بشار الأسد في دمشق، بعد إعلان فصائل المعارضة المسلحة السيطرة على العاصمة السورية.

وفي وقت سابق، أظهر فيديو مزعوم آخر لحظات لما قيل إنه سطو أشخاص على البنك المركزي في العاصمة السورية.

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