دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حُكم القتل "قصاصًا" بأحد الجناة في منطقة عسير، بعد ثبوت إدانته بقتل مواطن سعودي، حسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم (عبدالله بن علي بن جروان القحطاني)، سعودي الجنسية، على قتل (سالم بن سعد بن سعيد الشهراني)، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته إثر خلاف بينهما"، بحسب واس.

وأضافت الوزارة: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (قصاصًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، حسبما أورد البيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "تم تنفيذ حكم القتل (قصاصًا) بالجاني (عبدالله بن علي بن جروان القحطاني)، سعودي الجنسية، الاثنين، بتاريخ 8/ 6/ 1446 هجرية، الموافق 9/ 12/ 2024 ميلادية بمنطقة عسير"، وفقًا لـ واس.