نشر الاثنين ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أصدرت القوات التي سيطرت على دمشق بعد انهيار نظام بشار الأسد عفوًا عامًا عن المجندين في الجيش السوري.

وأعلنت قيادة العمليات العسكرية، في بيان الاثنين، "عفوًا عامًا عن جميع المجندين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية، ويمنحون السلامة على حياتهم، ويمنع منعًا باتًا أي أذى يلحق بهم".

ولا ينطبق العفو على الضباط والجنود الذين تطوعوا للخدمة.

في وقت مبكر من صباح الأحد الماضي، أعلنت فصائل المعارضة السورية أن العاصمة دمشق "محررة"، بعد دخول المدينة مع القليل من المقاومة من قبل قوات النظام، بعد أسبوع من هجوم كانت بدايته سقوط حلب شمالي البلاد.

وبعد فرار الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد إلى موسكو، خاطب زعيم تحالف فصائل المعارضة السورية المسلحة، أبو محمد الجولاني، السوريين من المسجد الأموي.

وقال الجولاني: "هذا النصر، يا إخواني، هو انتصار للأمة الإسلامية بأكملها. هذا النصر الجديد، يا إخواني، يمثل فصلاً جديدًا في تاريخ المنطقة".