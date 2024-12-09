ماذا قالت طالبان عن الإطاحة ببشار الأسد.. ورؤيتها لمستقبل سوريا؟

نشر الاثنين ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2024

دون جنود أو حرس.. فريق CNN يوثق لحظة دخوله عبر الحدود السورية بعد انهيار نظام الأسد

شاهد أول تعليق لبايدن بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا

(CNN)-- هنأت وزارة خارجية حركة طالبان الأفغانية، الأحد، الشعب السوري والمعارضة، وخاصة "هيئة تحرير الشام"، في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد، ودعت إلى "إقامة حكومة إسلامية".

وقالت الوزارة، في بيان: "تهنئ أفغانستان قيادة الحركة وشعب سوريا على التطورات الأخيرة، التي أسفرت عن إزالة العوامل الرئيسية التي تساهم في الصراع وعدم الاستقرار".

وأضافت: "نعرب عن أملنا في أن تتم عملية انتقال السلطة بطريقة تتماشى مع تطلعات الشعب السوري، وتمهد الطريق لإنشاء حكومة إسلامية مستقلة وموجهة نحو الخدمات، والتي تعطي الأولوية للمصالحة الوطنية، وتتجنب الانقسامات والانتقام، وتتبنى سياسة العفو العام لتعزيز الوحدة بين جميع السوريين".

وكانت المعارضة أسقطت نظام الأسد، الذي أعلنت روسيا أنها منحته وعائلته حق اللجوء في روسيا لـ"أسباب إنسانية".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن الأسد "قرر ترك منصبه الرئاسي وغادر البلاد، وأعطى تعليمات بنقل السلطة سلميا".