الإمارات تصدر أول بيان رسمي بعد سقوط نظام بشار الأسد

نشر الاثنين ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2024

بدأ حياته في المنفى خوفًا من أن تلاحقه جرائمه الشنيعة.. كواليس انهيار نظام الأسد

سوريا ما بعد الأسد.. مراسلة CNN تلقي نظرة على أبرز ما قاله بايدن حول ما حدث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة أول بيان رسمي لها، الاثنين، علقت فيه على تطورات الأحداث في سوريا، بعد سقوط نظام الرئيس السابق، بشار الأسد، وسيطرة المعارضة السورية على دمشق، فجر الأحد.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في البيان: "تتابع دولة الإمارات باهتمام شديد تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية، وتؤكد حرصها على وحدة وسلامة سوريا وضمان الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها "كافة الأطراف السورية إلى تغليب الحكمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا، للخروج منها بما يلبي طموحات وتطلعات السوريين بكافة أطيافهم".

وشددت الخارجية الإماراتية على "ضرورة حماية الدولة الوطنية السورية بكافة مؤسساتها، وعدم الانزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار"، بحسب وام.