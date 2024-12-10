السعودية.. الداخلية تعلن إعدام امرأة "تعزيرًا" وتكشف اسمها وجريمتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حُكم القتل "تعزيرًا" بحق متهمة تحمل جنسية نيجيريا، في منطقة مكة، بعد ثبوت إدانتها بتهريب الكوكايين المخدر إلى المملكة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدمت (فنملايو اومونمي بيشي)، نيجيرية الجنسية، على تهريب الكوكايين المخدر إلى المملكة"، طبقًا لـ واس.

وأضافت الوزارة: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب الجريمة، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقها حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليها وقتلها (تعزيرًا)، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، حسبما ذكر بيان الوزارة.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل (تعزيرًا) بالجانية (فنملايو اومونمي بيشي)، نيجيرية الجنسية، الثلاثاء، 9/ 6/ 1446 هجرية، الموافق 10/ 12/ 2024 ميلادية بمنطقة مكة المكرمة"، وفقًا لما أوردته واس.