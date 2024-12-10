رؤية الجولاني للمستقبل وروابطه بالقاعدة وداعش.. قراءة لما قد يحدث في سوريا بعد سقوط الأسد

سوريا ما بعد الأسد.. مراسلة CNN تلقي نظرة على أبرز ما قاله بايدن حول ما حدث

(CNN)-- أعلن رئيس الحكومة السورية المرتبطة بالمعارضة محمد البشير في خطاب متلفز، الثلاثاء، أنه تم تعيينه رئيسًا مؤقتًا للوزراء في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، حيث ستشرف حكومته خلال هذه الأشهر على انتقال سوريا إلى حكومة جديدة.

وأضاف البشير أن وزراء "حكومة الإنقاذ" السابقة التابعة لهيئة تحرير الشام، بالإضافة إلى موظفي الخدمة المدنية من عهد الرئيس المخلوع، بشار الأسد، سيستمرون في العمل كوزراء في حكومة تصريف الأعمال حتى الأول من مارس/آذار 2025.

وقال البشير في خطابه: "عقدت جلسة لمجلس الوزراء، ضمت فريق العمل من حكومة الإنقاذ السورية التي كانت تمارس عملها في منطقة إدلب ومحيطها، وكذلك الحكومة السورية للنظام المخلوع".

وأوضح البشير: "ركزت الجلسة على نقل المؤسسات وإدارة الشؤون الجارية".

وكان قد أظهر مقطع فيديو جانبًا من لقاء زعيم فصائل المعارضة السورية، أبو محمد الجولاني، ورئيس وزراء النظام المخلوع، محمد غازي الجلالي، لـ"تنسيق نقل السلطة بما يضمن تقديم الخدمات للشعب في سوريا"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مساء الاثنين.