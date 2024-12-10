تحدث مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، عن سقوط نظام الأسد وحالة عدم اليقين الذي تنتظر البلاد بعد سيطرة فصائل المعارضة عليها.

قال بيدرسون: "لم يتوقع أحد على الإطلاق حدوث هذا. أعتقد حتى أن الجماعات المسلحة التي تسيطر الآن على دمشق فوجئت بما حدث".

وأضاف: "ولكن بالطبع، ما شهدناه هو لحظة فاصلة في تاريخ سوريا، مع إبعاد الرئيس الأسد وحكومته عن السلطة، في أعقاب ما يمكن أن نطلق عليه هجومًا عسكريًا غير عادي شهد سقوط دمشق في غضون أسبوعين".

وأشار إلى أن سوريا "تقف الآن عند مفترق طرق مع فرص عظيمة، ولكن أيضًا مع مخاطر شديدة، ونحن بحاجة إلى النظر في كليهما".

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