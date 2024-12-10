فواز الأخرس.. والد زوجة بشار الأسد في مرمى العقوبات الأمريكية مجددا

نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN) -- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، عقوبات على والد زوجة بشار الأسد لدعمه الرئيس السوري المخلوع الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات.

وأعلنت العقوبات الجديدة على فواز الأخرس بعد أيام قليلة من سقوط نظام الأسد، ولكنها لم تُفرض ردا على أحدث التطورات في سوريا، بل بمناسبة باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحل الثلاثاء.

وبحسب الوزارة، فإن الأخرس، المقيم في المملكة المتحدة، موجود الآن في روسيا، حيث فر الأسد وعائلته أيضا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الأسد عدة مرات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة، فإن الأخرس، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة أيضا عقوبات في 2020 "قدم الدعم والتسهيلات لبشار الأسد فيما يتعلق بالمسائل المالية والتهرب من العقوبات".