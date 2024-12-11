بلينكن يزور الأردن وتركيا لبحث وضع سوريا "بعد الأسد" وهدنة غزة

نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2024

مذيعة CNN للجولاني: ما هو موقفكم من وجود قوات أمريكية في سوريا؟ شاهد كيف أجاب

(CNN)-- يتوجّه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى الأردن وتركيا هذا الأسبوع، في إطار سعي الولايات المتحدة إلى التنسيق بشأن سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

في بيان صدر الثلاثاء، حدّد بلينكن أربعة مبادئ رئيسية تتوقعها الولايات المتحدة من الحكومة السورية الجديدة - احترام حقوق الأقليات، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو تهديد جيرانها، وضمان تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتدميرها بأمان.

وفقًا لإعلان الرحلة من وزارة الخارجية الأمريكية، يخطط بلينكن لمناقشة هذه المبادئ ودعم "الانتقال الشامل بقيادة سورية إلى حكومة مسؤولة وتمثيلية".

في تركيا، من المرجح أن يثير بلينكن أيضًا الهجمات التي يشنها الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا ضد الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة في شمالي شرق سوريا.

خلال الرحلة، يخطط بلينكن أيضًا لمناقشة قضايا إقليمية أوسع نطاقًا، بما في ذلك الحاجة إلى وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن في غزة، وفقًا لإعلان الرحلة.

من المقرر أن يسافر الدبلوماسي الأمريكي الأول أولاً إلى مدينة العقبة الساحلية الأردنية ثم إلى العاصمة التركية أنقرة.