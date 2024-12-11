دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اتهم المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، دولة جارة لسوريا (لم يسمها) زاعما أنها لعبت دورا في الأحداث التي شهدتها سوريا وأدت لسقوط نظام الرئيس بشار الأسد على يد فصائل المعارضة السورية.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها حساب خامنئي على منصة إكس (تويتر سابقا) ورد فيها: "ما لا شك فيه أن ما حدث في سوريا هو نتاج مخطط أمريكي صهيوني مشترك.. لعبت إحدى الدول الجارة لسوريا دورًا واضحًا في الأحداث التي تشهدها سوريا، ولا تزال تلعب هذا الدور، لكن المتآمر والمخطط الرئيسي وغرفة التحكّم الأساسيّة تقع أمريكا والكيان الصهيوني. وهناك أدلة قاطعة لا تدع مجالًا للشك في ذلك".

وتابع: "لكلٍ من المعتدين على سوريا هدفٌ يسعى إليه.. بعضهم يطمح في احتلال الأراضي، وأمريكا تسعى لتثبيت أقدامها في غربي آسيا، الزمان كفيل بإثبات أن لا أحد منهم سيبلغ أهدافه".

واستطرد أنّ "المناطق المحتلّة من سوريا ستتحرّر على أيدي الشباب السوريّين الغيارى، لا تشكّوا في أن هذا الأمر سيحدث".