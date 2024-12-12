نشر الخميس ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2024

هل تقترب غزة من الهدنة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟ جيك سوليفان يرد

شاهد كيف وصفت عاملة إغاثة الوضع في غزة في ظل سوء الأحوال الجوية

(CNN)-- صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لصالح قرار يطالب بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة، فضلا عن الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن في القطاع الفلسطيني.

وتم تأييد القرار من قبل 158 عضوا ورفضه 9 أعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما امتنع 13 عضوا عن التصويت.

وقال روبرت وود نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن القرار "لم يفعل شيئا للتقدم بحل دبلوماسي واقعي للصراع في غزة، ولم يضغط بما يكفي على حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن".

وأضاف: "في الوقت الذي تشعر فيه حماس بالعزلة بسبب وقف إطلاق النار في لبنان، فإن مشروع القرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة يخاطر بإرسال رسالة خطيرة لها مفادها أنه لا توجد حاجة للتفاوض أو إطلاق سراح الرهائن".

وفي الشهر الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار بلغة مماثلة، بحجة أنه لن يضمن إطلاق سراح الرهائن.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أيضا قرارا ثانيا يدعو إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على حظرها في أكتوبر/تشرين الأول.

يذكر أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، ولكنها تعكس الرأي العام العالمي.