نشر الجمعة ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2024

بمقابلة حصرية مع CNN.. شاهد ما قاله الجولاني عن صلته بالقاعدة وداعش وإدراجه على قائمة الإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بعث العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة إلى أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني" زعيم هيئة تحرير الشام التي قادت تحالف فصائل المعارضة السورية للإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا.

جاء ذلك بتقرير نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، ورد فيه: "بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية برسالة إلى سعادة أحمد الشرع، القائد العام لفرقة التنسيق العسكري في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، أشاد فيها بتعاون رئاسة إدارة الشؤون السياسية مع السفراء المقيمين في دمشق".

وأكد الملك حمد في رسالته على "أهمية الحفاظ على سيادة الجمهورية السورية واستقرارها وسلامة ووحدة اراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق".

وشدد العاهل البحريني وفقا للرسالة بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية على "استعداد مملكة البحرين لمواصلة التشاور والتنسيق مع الجمهورية السورية الشقيقة، ودعم المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق ما فيه صالح الشعب السوري الشقيق"، معربًا عن "تطلع مملكة البحرين لاستعادة الجمهورية العربية السورية دورها الأصيل ضمن جامعة الدول العربية".