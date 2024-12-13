طلب من أحمد الشرع "الجولاني" للسوريين بعد الفوضى القاتلة في الرقّة

رؤية الجولاني للمستقبل وروابطه بالقاعدة وداعش.. قراءة لما قد يحدث في سوريا بعد سقوط الأسد

بمقابلة حصرية مع CNN.. شاهد ما قاله الجولاني عن صلته بالقاعدة وداعش وإدراجه على قائمة الإرهاب

(CNN)-- حثّ زعيم فصائل المعارضة السورية، أحمد الشرع المعروف باسم "أبو محمد الجولاني"، السوريين على الاحتفال بسقوط نظام الأسد دون إطلاق النار بعد أن تسبب إطلاق نار عرضي في حدوث فوضى مميتة في مدينة الرقة الشمالية.

وظهر الجولاني، رئيس هيئة تحرير الشام، في رسالة مصورة، الجمعة، مرتديا قميصا أبيض وسترة وهو خروج عن زيه العسكري المعتاد، قائلا: "أريد أن أهنئ الشعب السوري بانتصار الثورة المباركة.. وأدعوهم للنزول إلى الشوارع للتعبير عن فرحتهم دون إطلاق رصاص وإخافة الناس.. بعد ذلك دعونا نبني البلد".

وتأتي رسالة الجولاني بعد أن خرج مئات الأشخاص إلى شوارع الرقة، الخميس، للاحتفال بالإطاحة بالديكتاتور بشار الأسد، عندما فقد رجل السيطرة على بندقيته الرشاشة وفتح النار عن طريق الخطأ على المارة، وفقًا لشهود وجماعة ناشطة في الرقة.

وعقب إطلاق النار اندلعت مناوشات بين شبان وقوات أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أمريكياً، وأدى ذلك إلى إلقاء الحجارة، ورد الأمن المحلي بإطلاق النار، ليقتل شخص واحد على الأقل ويصاب 15 آخرون، بحسب صحفي محلي وشهود.

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من ملابسات الحادث.

وتصاعدت التوترات في الرقة بين قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والجيش السوري الحر المدعوم من تركيا، حيث دعا بعض السكان قوات سوريا الديمقراطية إلى تسليم السيطرة إلى الجيش السوري الحر، في الرقة ذات أغلبية عربية، مع أقلية كردية.